Был пьян и глуп: лжеминер задержан в Екатеринбурге
18 февраля в Екатеринбурге был задержан лжеминер, из-за действий которого из сети магазинов были эвакуированы 1250 человек.
Лжеминер позвонил на номер «112» и сообщил, что в одном из магазинов сети бытовой техники заложено взрывное устройство.
Поскольку адрес «заминированного» магазина злоумышленник не упомянул, правоохранителям пришлось проверить все магазины торговой сети.
В общей сложности в срочном порядке вынуждены были изменить свои планы и выйти на улицу 1250 человек, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В результате оперативных действий сотрудников правоохранительных органов был задержан 31-летний мужчина. Во время задержания он был пьян.
«Шутник» дал сыщикам признательные показания и сказал, что в тот день он был пьян и глуп.пояснил Валерий Горелых.
Мужчина ранее был судим за причинение вреда здоровью, повлекшего смерть. 10-летний срок он отбывал в Нижнем Тагиле.