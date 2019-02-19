Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Был пьян и глуп: лжеминер задержан в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be+%d0%92.%d0%9d.+%d0%93%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d1%85.

Был пьян и глуп: лжеминер задержан в Екатеринбурге

Сегодня, 19:43ПроисшествияФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
Читайте
также
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?