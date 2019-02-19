Был пьян и глуп: лжеминер задержан в Екатеринбурге

Лжеминер позвонил на номер «112» и сообщил, что в одном из магазинов сети бытовой техники заложено взрывное устройство.

Поскольку адрес «заминированного» магазина злоумышленник не упомянул, правоохранителям пришлось проверить все магазины торговой сети.

В общей сложности в срочном порядке вынуждены были изменить свои планы и выйти на улицу 1250 человек, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате оперативных действий сотрудников правоохранительных органов был задержан 31-летний мужчина. Во время задержания он был пьян.

«Шутник» дал сыщикам признательные показания и сказал, что в тот день он был пьян и глуп.пояснил Валерий Горелых.