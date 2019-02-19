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Один погиб и 8 пострадали: ДТП с микроавтобусом произошло под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один погиб и 8 пострадали: ДТП с микроавтобусом произошло под Екатеринбургом

Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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