Один погиб и 8 пострадали: ДТП с микроавтобусом произошло под Екатеринбургом

По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом.

Для транспортировки пострадавших были вызваны два вертолета центра медицины катастроф. 8 человек с различными травмами были доставлены в медучреждения. Один человек скончался.