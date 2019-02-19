Один погиб и 8 пострадали: ДТП с микроавтобусом произошло под Екатеринбургом
Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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На 298 км трассы Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с автобусом и легковым автомобилем. В результате ДТП погиб человек, еще 8 человек получили различные травмы.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом.
Для транспортировки пострадавших были вызваны два вертолета центра медицины катастроф. 8 человек с различными травмами были доставлены в медучреждения. Один человек скончался.
Сотрудники МВД России «Нижнесергинский» устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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