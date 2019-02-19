Рабочий найден мертвым в цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле молодой человек, работающий в цехе 170 УВЗ, найден мертвым с признаками асфиксии. Данную информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.

Да, у нас действительно произошел трагический инцидент, какую-либо информацию пока не можем разгласить, так как ведутся следственные действия,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.

В полиции также подтвердили факт смерти на предприятии.

Инцидент произошел, но пока не можем о нем распространяться,сказали в МУ МВД «Нижнетагильское».