Рабочий найден мертвым в цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:59ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле 19 февраля свел счеты с жизнью мужчина 1991 года рождения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле молодой человек, работающий в цехе 170 УВЗ, найден мертвым с признаками асфиксии. Данную информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.
Да, у нас действительно произошел трагический инцидент, какую-либо информацию пока не можем разгласить, так как ведутся следственные действия,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.
В полиции также подтвердили факт смерти на предприятии.
Инцидент произошел, но пока не можем о нем распространяться,сказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
По данному факту проводится доследственная проверка.
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