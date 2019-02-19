Разрушивший 21 надмогильное сооружение екатеринбуржец приговорен к 340 часам работ
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга опрокинул 21 памятник на кладбище «Кольцовское» в Октябрьском районе. Суд приговорил злоумышленника к 340 часам обязательных работ.
Сюжеты: Екатеринбург
22 мая 2018 года екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории кладбища «Кольцовское» в Октябрьском районе уральской столицы, опрокинул 21 надмогильное сооружение. В результате его действий сооружения были уничтожены и повреждены.
Екатеринбургский райсуд приговорил злоумышленника к 340 часам обязательных работ, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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