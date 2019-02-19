Разрушивший 21 надмогильное сооружение екатеринбуржец приговорен к 340 часам работ

22 мая 2018 года екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории кладбища «Кольцовское» в Октябрьском районе уральской столицы, опрокинул 21 надмогильное сооружение. В результате его действий сооружения были уничтожены и повреждены.