Совершает покупки, ушел без телефона: 50-летний инвалид пропал в Нижнем Тагиле
50-летний инвалид Игорь Манойлов ушёл из дома и не вернулся. Его банковскими картами в день пропажи кто-то расплачивался в магазинах. Полиция Нижнего Тагила объявила мужчину в розыск.
В понедельник, 18 февраля, 50-летний инвалид Игорь Владиславович Манойлов вышел из дома по адресу улица Газетная, 15 и до сих пор не вернулся. С заявлением в полицию обратилась его супруга. По её словам, пропавший с недавнего времени перестал работать, так как получил инвалидность. Утром 18 февраля женщина ушла из дома на работу, её супруг ещё спал. В течение дня она пыталась дозвониться ему на сотовый, но безуспешно – придя с работы, она увидела, что муж оставил телефон дома.
Полицейские выяснили, что утром в день пропажи банковской картой Игоря Владиславовича расплачивались в нескольких магазинах. Розыском мужчины занимаются волонтёры и правоохранительные органы - они проверяют торговые точки и опрашивают работников.
Игорь Владиславович может быть одет в короткий пуховик с капюшоном и утеплённые штаны чёрного цвета, коричневые утеплённые ботинки, чёрную вязаную шапку. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №16 по телефону 97-64-02 или 02, или по номерам волонтёров поискового отряда «Скорпион» 8-904-172-05-95, 8-919-386-27-61.