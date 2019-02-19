Совершает покупки, ушел без телефона: 50-летний инвалид пропал в Нижнем Тагиле

В понедельник, 18 февраля, 50-летний инвалид Игорь Владиславович Манойлов вышел из дома по адресу улица Газетная, 15 и до сих пор не вернулся. С заявлением в полицию обратилась его супруга. По её словам, пропавший с недавнего времени перестал работать, так как получил инвалидность. Утром 18 февраля женщина ушла из дома на работу, её супруг ещё спал. В течение дня она пыталась дозвониться ему на сотовый, но безуспешно – придя с работы, она увидела, что муж оставил телефон дома.