Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Совершает покупки, ушел без телефона: 50-летний инвалид пропал в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9c%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2

Совершает покупки, ушел без телефона: 50-летний инвалид пропал в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:07ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
Читайте
также
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?