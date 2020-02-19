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#300лет
71-летняя тагильчанка на «Матизе» сбила школьника на пешеходном переходе
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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71-летняя тагильчанка на «Матизе» сбила школьника на пешеходном переходе

Сегодня, 09:24ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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