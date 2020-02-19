71-летняя тагильчанка на «Матизе» сбила школьника на пешеходном переходе

ДТП произошло в шесть часов вечера 18 февраля. Женщина 1949 года рождения, двигаясь со стороны улицы Первомайская в сторону улицы Вязовская по улице Карала Маркса, допустила наезд на 12-летнего мальчика. Пешеход переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Мальчик на скорой помощи был доставлен в медучреждение. У него диагностированы ушиб правого коленного сустава, ушиб голеностопного сустава слева.

Автомобилистка имеет стаж вождения 11 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Женщина пояснила, что опаздывала на работу и рассчитывала проехать на мигающий для нее зеленый сигнал светофора. В момент ДТП школьник находился в сопровождении своей бабушки. Перед началом движения оба не убедились в своей безопасности.