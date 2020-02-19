У трёх учеников тагильской школы нашли вшей. Директор заверил, что эпидемии нет

Ведётся обработка. Клининговая компания обрабатывает гардеробные и классные комнаты, также ежедневный осмотр детей врачом. Родителям информацию донесли, а также дали рекомендации,говорит Дмитрий Язовских.

Как пояснил Язовских, первый класс, где был зафиксирован один случай заражения, в понедельник вышли с карантина по ОРВИ, однако с 20 февраля уходят вновь, также по ОРВИ. У второго класса, где также был обнаружен педикулёз, вводить карантин не планируется, потому что для этого необходимо более 20% заболевших. Однако у школьников будет отдельный гардероб, а также они будут находиться только в своём кабинете (как и все классы начальной школы) и не будут принимать участие в внутришкольных мероприятиях.

Те, у кого было обнаружено, скажем так, отстранены от коллектива и проходят обработку. Они высаживаются домой, но занимаются дистантно. Когда дети будут выходить, будет проведён дополнительный осмотр,пояснил директор школы.

7 февраля в нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области поступило извещение от участкового врача-терапевта о том, что у одного из учащихся был обнаружен педикулёз, рассказал TagilCity.ru начальник ведомства Юрий Бармин. Также он пояснил, что обычно после таких извещений Роспотребнадзор сообщает в ведомство, где был обнаружен факт заболевания.

Все случаи были зафиксированы сегодня во время дополнительного осмотра из-за сигнала, который к нам поступил. Сейчас перед медицинскими работниками поставлена задача осмотреть всю начальную школу,пояснил Дмитрий Язовских.