В Екатеринбурге на прохожего рухнула с крыши глыба льда

Видео с кадрами происшествия опубликовала на своей странице в соцсети гражданская активистка Полина Грейсман. По словам девушки, пострадавший является ее другом. Сейчас с ним все в порядке. Однако Грейсман возмущена, что такое произошло на одной из центральных улиц Екатеринбурга.