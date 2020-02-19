В Екатеринбурге на прохожего рухнула с крыши глыба льда
Сегодня, 16:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В центре Екатеринбурга с крыши дома на улице Вайнера на голову прохожего мужчины упала глыба льда, пишет ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Видео с кадрами происшествия опубликовала на своей странице в соцсети гражданская активистка Полина Грейсман. По словам девушки, пострадавший является ее другом. Сейчас с ним все в порядке. Однако Грейсман возмущена, что такое произошло на одной из центральных улиц Екатеринбурга.
Как такое произошло в 200 м от мэрии города? Загадка, правда ведь? Может, свет прольют депутаты ЕГД, как такое возможно в самом центре города под носом у мэра города, на туристическом маршруте?прокомментировала запись девушка.
Видео
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Видео: ЕАН
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