В Екатеринбурге сгорел дом, где была благотворительная организация

Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Дунайская в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера в 5 часов утра 19 февраля. В доме размещалась межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Твой дом».

Из здания эвакуированы 32 человека. Еще одного человека сотрудники МЧС спасли из зарешеченного окна. Один человек погиб — женщина 50 лет.