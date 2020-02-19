В Екатеринбурге сгорел дом, где была благотворительная организация
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура организовала проверку по факту возгорания, произошедшего в частном двухэтажном доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В результате инцидента погиб человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Дунайская в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера в 5 часов утра 19 февраля. В доме размещалась межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Твой дом».
Из здания эвакуированы 32 человека. Еще одного человека сотрудники МЧС спасли из зарешеченного окна. Один человек погиб — женщина 50 лет.
Прокуратура Чкаловского района столицы Урала устанавливает обстоятельства инцидента. Будут выяснены причины пожара, дана оценка законности размещения общественной организацией в частном двухэтажном жилом доме большого количества граждан. Также надзорное ведомство установит, соблюдались ли в учреждении правила пожарной безопасности.
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