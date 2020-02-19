В Нижнем Тагиле произошел пожар в частной стоматологии
Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня, 19 февраля, в Нижнем Тагиле в доме на Октябрьском проспекте загорелся частный стоматологический кабинет, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило в 11.05. На площади один квадратный метр огонь повредил офисную мебель. Пожар тушили семь спасателей на четырех единицах техники. Огонь удалось ликвидировать в течение трех минут.
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