В Нижнем Тагиле сотрудник ППС подозревается в краже денег у задержанного

Заявление в полицию написал задержанный. Мужчина сообщил, что с его карточки пропали 20 тысяч рублей. Ранее он был задержан сотрудниками ППС. Сейчас в отношении подозреваемого сотрудника полиции проводится проверка. Данный факт подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.