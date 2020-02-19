В Нижнем Тагиле сотрудник ППС подозревается в краже денег у задержанного
Сегодня, 13:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле следственный комитет начал проверку после сообщения о краже сотрудником ППС МУ МВД «Нижнетагильское» 20 тысяч рублей у задержанного, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявление в полицию написал задержанный. Мужчина сообщил, что с его карточки пропали 20 тысяч рублей. Ранее он был задержан сотрудниками ППС. Сейчас в отношении подозреваемого сотрудника полиции проводится проверка. Данный факт подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Источники издания сообщают, что после инцидента проводится проверка также в отношении командира батальона ППСП. Отмечено, что в батальоне ППС на текущий момент не хватает 35 сотрудников.
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