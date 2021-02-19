6% школьников оказались в группе риска по наркотикам в Свердловской области

Целью данной проверки является определение количества несовершеннолетних, которые в своей жизни принимали психотропные и наркотические вещества, пишет Znak.
Данная проверка будет проходить с февраля до мая 2021 года. Она состоит из разъяснительной беседы, а также анализа мочи. На данный момент проверку прошли 204,4 тысячи человек.
Профилактические осмотры также коснутся учащихся колледжей и вузов. Результаты анализов будут сообщаться законным представителям. Администрация учебного заведения об итогах проверки знать не будет.
Напомним, в декабре 2020 года в больницу Екатеринбурга попала ученица шестого класса, у которой была выявлена передозировка наркотиками. На мать школьницы был составлен административный протокол.