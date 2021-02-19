6% школьников оказались в группе риска по наркотикам в Свердловской области

Наркологическая служба начала производить профилактические осмотры школьников, в результате чего выяснилось, что 6% школьников Свердловской области находятся в группе риска по наркотикам. Осмотры проходят среди детей от 13 лет и старше.

Целью данной проверки является определение количества несовершеннолетних, которые в своей жизни принимали психотропные и наркотические вещества, пишет Znak. Данная проверка будет проходить с февраля до мая 2021 года. Она состоит из разъяснительной беседы, а также анализа мочи. На данный момент проверку прошли 204,4 тысячи человек. Профилактические осмотры также коснутся учащихся колледжей и вузов. Результаты анализов будут сообщаться законным представителям. Администрация учебного заведения об итогах проверки знать не будет. Напомним, в декабре 2020 года в больницу Екатеринбурга попала ученица шестого класса, у которой была выявлена передозировка наркотиками. На мать школьницы был составлен административный протокол. В Екатеринбурге шестиклассница попала в больницу с передозировкой наркотиками

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