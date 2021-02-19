Била сына прутом: суд отправил на лечение участницу секты в Екатеринбурге

Била сына прутом: суд отправил на лечение участницу секты в Екатеринбурге

Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Суд Екатеринбурга направил на принудительное лечение участницу секты. Она вставляла кляп в рот своего сына и была его прутом.

Судом установлено, что осенью 2019 года женщина стала членом религиозной секты, где пропагандировались телесные наказания в отношении несовершеннолетних. Несколько месяцев преступница проживала совместно с сектантами в квартире на улице Дорожная в столице Урала.

Глава религиозного объединения внушила необходимость регулярных телесных наказаний. Из-за чего обвиняемая вставляла своему сыну 2012 года рождения кляп и избивала прутом.

Суд признал женщину виновной в нарушении закона по части 3 статьи 239 УК РФ (Участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью), пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного) и статьи 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В связи с проведенной медицинской экспертизой было установлено психическое расстройство. Принимая это во внимание, суд направил женщину на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.

Напомним, глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина также была направлена на принудительное лечение. Секта попала во внимание органов правопорядка после расследования, которое началось, когда в Екатеринбурге было найдено тело 9-летнего мальчика. Предполагается, что ребенка били плетками, а во рту был кляп, из-за которого он задохнулся.

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