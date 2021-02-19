Два уральца пытались продать почти 4 кг изумрудов и попали под суд

Два уральца пытались продать почти 4 кг изумрудов и попали под суд

Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Свердловской области завела уголовное дело на двух местных жителей, которые в 2020 году занимались незаконной продажей изумрудов, общей массой более 3,9 кг. Стоимость драгоценных камней составила более 4,1 миллиона рублей.

В 2020 году житель Свердловской области приобрёл у неустановленного человека необработанные природные изумруды. После чего обвиняемый и его знакомый занялись поиском потенциального покупателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов. В поселке Изумруд подозреваемые представили полицейскому товар, в результате чего были арестованы.

На данный момент уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд региона. Мужчины обвиняются по ч. 5 ст. 191 УК РФ. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в 2020 году в Екатеринбурге был задержан мужчина, который занимался изготовлением поддельной алкогольной продукции. Правоохранительные органы изъяли товар на сумму более одного миллиона рублей.

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