Два уральца пытались продать почти 4 кг изумрудов и попали под суд

В 2020 году житель Свердловской области приобрёл у неустановленного человека необработанные природные изумруды. После чего обвиняемый и его знакомый занялись поиском потенциального покупателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов. В поселке Изумруд подозреваемые представили полицейскому товар, в результате чего были арестованы.
На данный момент уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд региона. Мужчины обвиняются по ч. 5 ст. 191 УК РФ. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в 2020 году в Екатеринбурге был задержан мужчина, который занимался изготовлением поддельной алкогольной продукции. Правоохранительные органы изъяли товар на сумму более одного миллиона рублей.