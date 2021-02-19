Есть пострадавший: ДТП с легковушками произошло на улице Балакинская в Нижнем Тагиле

Есть пострадавший: ДТП с легковушками произошло на улице Балакинская в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:32ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Один человек пострадал в ДТП между двумя легковушками, которое произошло в Нижнем Тагиле в микрорайоне Тагилстрой, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

18 февраля в 10.48 на пульт диспетчера поступило сообщение об аварии на улице Балакинская. Там врезались два легковых автомобиля: Toyota Spacio и «ВАЗ».

На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение, а именно одна единица техники и четыре человека личного состава.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, пострадал один человек.

Напомним, 19 февраля стали известны подробности ДТП с участием трех легковых автомобилей на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле.

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