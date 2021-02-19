Есть пострадавший: ДТП с легковушками произошло на улице Балакинская в Нижнем Тагиле

18 февраля в 10.48 на пульт диспетчера поступило сообщение об аварии на улице Балакинская. Там врезались два легковых автомобиля: Toyota Spacio и «ВАЗ».
На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение, а именно одна единица техники и четыре человека личного состава.
Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, пострадал один человек.
Напомним, 19 февраля стали известны подробности ДТП с участием трех легковых автомобилей на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле.