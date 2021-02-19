Массовое ДТП с участием трех машин произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

На кадрах записи видно, что что «Ладу» и темную иномарку развернуло на дороге. Светлую иномарку вынесло с полосы движения, она стоит на обочине в снегу.
По информации дежурной части столкнулись три автомобиля,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Подробную информации в ведомстве обещали предоставить позднее.
Напомним, 15 февраля на выезде из Нижнего Тагила произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате происшествия два человека погибли на месте, еще два получили травмы и были госпитализированы.