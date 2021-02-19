Массовое ДТП с участием трех машин произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Массовое ДТП с участием трех машин произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:27ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"
Массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе 19 февраля.

На кадрах записи видно, что что «Ладу» и темную иномарку развернуло на дороге. Светлую иномарку вынесло с полосы движения, она стоит на обочине в снегу.

Видео:«Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"

По информации дежурной части столкнулись три автомобиля,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Подробную информации в ведомстве обещали предоставить позднее.

Напомним, 15 февраля на выезде из Нижнего Тагила произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате происшествия два человека погибли на месте, еще два получили травмы и были госпитализированы.

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