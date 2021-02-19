Мошенник продал китайские подделки под видом старинных монет жителю Екатеринбурга

Мошенник продал екатеринбуржцу «старинные» монеты за 200 рублей. Он утверждал, что нашел их в самоваре и предложил купить еще горсть за 10 тысяч.

История случилась в центре Екатеринбурга, на перекрестке Горького — Малышева. К местному жителю подошел неопрятно одетый мужчина и предложил купить старинные монеты, пишет E1. Он рассказал, что у него нет паспорта и денежных средств из-за обмана. Но он с приятелем нашел в самоваре старинные монеты, рассказал пострадавший от действий мошенника. На вид монеты показались жителю Екатеринбурга действительно старыми. Кроме того, «продавец» показал их стоимость через мобильный интернет — за монеты предлагали до 40 тысяч рублей. Уралец согласился, но предложил за монеты 200 рублей. Продавец подтвердил сделку и добавил, что у него есть еще монеты, в том числе и золотые, с которыми он готов расстаться за 10 тысяч рублей, но свердловчанин отказался от такого предложения. После этого житель столицы Урала отнес покупку к антиквару, который сразу же установил подделку и сообщил, что подобные продаются по 100 рублей в китайских интернет-магазинах. Мужчина не стал обращаться в полицию, так как даже учитывая поддельность монет, он купил несколько штук за 200 рублей. Напомним, осенью 2020 года гражданин Китая попытался отправить почтой из Екатеринбурга два старинных самовара. Сотрудники таможни поймали его и конфисковали антиквариат. В Екатеринбурге у китайца конфисковали два старинных самовара

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