Над убившей четерехлетнюю дочь молотком женщиной начался суд в Екатеринбурге

35-летнюю жительницу Кировграда обвиняют в убийстве своей дочери. По версии следствия, 16 октября 2020 года женщина убила свою четырехлетнюю дочь молотком, а затем попыталась свести счеты с жизнью, пишет E1.
Родственники и знакомые отмечают, что семья была благополучная. Однако в какой-то момент у обвиняемой Натальи начались проблемы психического характера. Из-за постоянного страха и депрессии ей пришлось обратиться к врачу. Проведенная экспертиза подтвердила невменяемость подозреваемой.
Судом будет установлено, является ли убийство умышленным. Отмечается, что в связи с данным экспертизы, женщина может избежать заключения. Вероятнее всего, её направят в медицинское учреждение закрытого типа.
Напомним, трагедия произошла 16 октября 2020 года. Глава семейства вернулся домой на обед и увидел страшную картину. Он сразу же вызвал медиков «скорой». Предварительной причиной случившегося называют превышение дозировки антидепрессантов.