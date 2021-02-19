Над убившей четерехлетнюю дочь молотком женщиной начался суд в Екатеринбурге

Родственники и знакомые отмечают, что семья была благополучная. Однако в какой-то момент у обвиняемой Натальи начались проблемы психического характера. Из-за постоянного страха и депрессии ей пришлось обратиться к врачу. Проведенная экспертиза подтвердила невменяемость подозреваемой.