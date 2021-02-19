После смертельного ДТП на выезде из Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело

По факту ДТП, произошедшего 15 февраля на 12 -м километре автодороги «Нижний Тагил -Усть-Утка», следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Максимальная санкция по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». На данный момент следователями назначена автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, а также проводится опрос свидетелей ДТП. Напомним, водитель «Черри Тигго» следовал со стороны Нижнего Тагила в сторону поселка Черноисточинск. Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 68-летнего мужчины. В результате ВАЗ откинуло на «Рено Каптюр» под управлением 49-летней женщины, которая следовала в попутном направлении. 37-летний пассажир «Черри» и 69-летняя пассажирка ВАЗа скончались на месте. Водители обоих автомобилей были госпитализированы. 18 февраля 69-летний водитель ВАЗа скончался в больнице.

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