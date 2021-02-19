Прокурор озвучил наказание для врача за смерть мамы в роддоме Свердловской области

Следствие считает, что смерть 22-летней пациентки в Нижних Сергах наступила из-за грубого ведения родов, которое повлекло за собой кровотечение и кому. Также врач не распознала осложнений после родов, пишет Е1.
Прокурор озвучил, что обвиняемой грозит до трёх лет ограничения свободы, без права заниматься медицинской деятельностью.
Ограничение свободы включает в себя запрет на посещение массовых мероприятий, выход из квартиры в определённое время суток, а также выезд из региона.
Напомним, в декабре 2020 года в Краснотурьинске скончалась беременная девушка. Родные погибшей обвинили медиков в халатности, так как они считают, что её можно было спасти.