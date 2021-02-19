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Рабочие завода в Каменске-Уральском пожаловались на забирание загранпаспортов

Сотрудники завода «Октябрь» в Каменске-Уральском пожаловались, что руководство предприятия не хочет отдавать им загранпаспорта. Теперь рабочие не могут выехать за границу.

Из-за ситуации с коронавирусом руководство завода отказывается выпускать своих сотрудников в другие страны, а также настаивает на прививке, пишет ИА «ЕАН».

Сотрудники завода рассказали, что загранпаспорта всегда хранились у начальства, однако, при необходимости документ сразу же выдавался на руки. Для этого человек должен был написать соответствующее заявление.

Предположительно, запрет будет действовать до конца года, рассказали сотрудники завода.

Также сотрудники завода сообщили о прививочной компании, которая носит принудительно-добровольный характер. В поликлинике завода людям ставятся прививки без предварительного анализа на антитела.

Начальники цехов открыто намекают, что те, кто откажется, могут лишиться работы,пожаловались рабочие.

Напомним, в Кушве кирпичный завод должен сотрудникам более 2,7 миллиона рублей. Из-за отсутствия выплаты пострадали 53 человека.

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