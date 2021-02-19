Стали известны подробности массового ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

По предварительным данным, 19 февраля в 08.50 водитель-женщина, 1968 года рождения, ехала на автомобиле «Субару легаси» со стороны Дзержинского района в сторону Северного шоссе. У дома 24/1 на Восточном шоссе она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.