«Свист — удар»: маршрутка попала в ДТП на трамвайных путях в центре Нижнего Тагила

«Свист — удар»: маршрутка попала в ДТП на трамвайных путях в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 21:59ПроисшествияФото: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"
На трамвайных путях в центре Нижнего Тагила произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.

Инцидент случился 19 февраля, вечером, на перекрестке проспектов Мира и Ленина

Свист — удар…рассказал группе «ЧП Нижний Тагил» очевидец произошедшего.

По его словам, девушка-водитель выполняла разворот на трамвайных путях, но в этот момент на них выехал автомобиль общественного транспорта, что привело к столкновению.

На фото можно увидеть, что белая маршрутка врезалась передней частью в бок серебристой легковушки и помяла его.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

Фото:группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, 18 февраля один человек пострадал в ДТП между двумя легковушками, которое произошло в Нижнем Тагиле в микрорайоне Тагилстрой.

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