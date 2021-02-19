Инцидент случился 19 февраля, вечером, на перекрестке проспектов Мира и Ленина
Свист — удар…рассказал группе «ЧП Нижний Тагил» очевидец произошедшего.
По его словам, девушка-водитель выполняла разворот на трамвайных путях, но в этот момент на них выехал автомобиль общественного транспорта, что привело к столкновению.
На фото можно увидеть, что белая маршрутка врезалась передней частью в бок серебристой легковушки и помяла его.
Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.
Напомним, 18 февраля один человек пострадал в ДТП между двумя легковушками, которое произошло в Нижнем Тагиле в микрорайоне Тагилстрой.