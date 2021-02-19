«Те, кому хвост поджимаю»: глава Артемовского заявил о поджоге своего автомобиля

Происшествие случилось в 3.31. Глава Артемовского предположил, что поджог может быть связан с управленческой реформой, которая началась в мэрии по его инициативе. После того, как в конце октября 2020 года Трофимов был назначен на пост, он сменил ключевое руководство ЖКХ и финансового блока города.