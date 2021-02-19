«Те, кому хвост поджимаю»: глава Артемовского заявил о поджоге своего автомобиля

Мне машину подожгли ночью. Наверное, не жулики, а те, кому хвост прижимаю. Пока сам в шоке,рассказал Трофимов Ура.ру.
Происшествие случилось в 3.31. Глава Артемовского предположил, что поджог может быть связан с управленческой реформой, которая началась в мэрии по его инициативе. После того, как в конце октября 2020 года Трофимов был назначен на пост, он сменил ключевое руководство ЖКХ и финансового блока города.
По данным издания, на этом автомобиле мэр по выходным возил медиков на вызовы к больным коронавирусом. Ранее от инфекции скончалась его мать. Личным автомобилем он также пользовался для поездок на работу и домой.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в 03.30. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа, которая установила, что очаг возгорания находится в моторном отсеке. Для проверки факта поджога была назначена экспертиза. На данный момент прорабатываются возможные версии произошедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.