«Те, кому хвост поджимаю»: глава Артемовского заявил о поджоге своего автомобиля

«Те, кому хвост поджимаю»: глава Артемовского заявил о поджоге своего автомобиля

Сегодня, 10:10ПроисшествияФото: скриншот видео URA.RU
Мэру Артемовского Константину Трофимову ночью 19 февраля неизвестные подожгли автомобиль. Спасти машину не удалось.

Мне машину подожгли ночью. Наверное, не жулики, а те, кому хвост прижимаю. Пока сам в шоке,рассказал Трофимов Ура.ру.

Происшествие случилось в 3.31. Глава Артемовского предположил, что поджог может быть связан с управленческой реформой, которая началась в мэрии по его инициативе. После того, как в конце октября 2020 года Трофимов был назначен на пост, он сменил ключевое руководство ЖКХ и финансового блока города.

По данным издания, на этом автомобиле мэр по выходным возил медиков на вызовы к больным коронавирусом. Ранее от инфекции скончалась его мать. Личным автомобилем он также пользовался для поездок на работу и домой.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в 03.30. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа, которая установила, что очаг возгорания находится в моторном отсеке. Для проверки факта поджога была назначена экспертиза. На данный момент прорабатываются возможные версии произошедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.

Возгорание автомобиля
Видео:URA.RU

Материалы по теме:
происшествиепожарподжогАртемовский
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы