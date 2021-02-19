Уральцы пожаловались на оформление на них фирм с долгами и преступным прошлым

Екатеринбуржцы сообщают о том, что становятся руководителями фирм в разных концах России. При этом никаких документов они не оформляли.

Девушка из Екатеринбурга рассказала, что на нее оформлено две фирмы. Об этом она узнала случайно, когда ей позвонили из налоговой. Теперь она планирует обратиться в прокуратуру и суд, пишет E1. Документы, по словам пострадавшей, были поданы по электронной почте с усиленной электронной подписью. Она уточнила, что такая подпись может быть выдана только удостоверяющим центром и заменяет нотариальное подтверждении. Кроме того, выдается она в личном присутствии, но, как утверждает девушка, она ее не оформляла. Девушка предполагает, что утечка могла произойти из больницы, когда она ходила с документами. Издание выяснило, что в Арбитражный суд на центр «Солар» было подано шесть исков из разных городов о создании недействительной электронной подписи. Одна из фирм уже доказала, что документы были подделаны и подпись была аннулирована. Компании стало известно о подлоге, когда налоговая служба потребовала заплатить 12 миллионов за сделку, которая не совершалась организацией. По словам источника E1, это не единичный случай. При этом, доказать, что человек не знал о руководстве компанией, сложно. Обычно вскрывается это, по словам эксперта, когда появляются долги или обвинения в преступлениях.

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