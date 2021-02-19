Уральцы пожаловались на оформление на них фирм с долгами и преступным прошлым

Девушка из Екатеринбурга рассказала, что на нее оформлено две фирмы. Об этом она узнала случайно, когда ей позвонили из налоговой. Теперь она планирует обратиться в прокуратуру и суд, пишет E1.
Документы, по словам пострадавшей, были поданы по электронной почте с усиленной электронной подписью. Она уточнила, что такая подпись может быть выдана только удостоверяющим центром и заменяет нотариальное подтверждении. Кроме того, выдается она в личном присутствии, но, как утверждает девушка, она ее не оформляла. Девушка предполагает, что утечка могла произойти из больницы, когда она ходила с документами.
Издание выяснило, что в Арбитражный суд на центр «Солар» было подано шесть исков из разных городов о создании недействительной электронной подписи. Одна из фирм уже доказала, что документы были подделаны и подпись была аннулирована. Компании стало известно о подлоге, когда налоговая служба потребовала заплатить 12 миллионов за сделку, которая не совершалась организацией.
По словам источника E1, это не единичный случай. При этом, доказать, что человек не знал о руководстве компанией, сложно. Обычно вскрывается это, по словам эксперта, когда появляются долги или обвинения в преступлениях.