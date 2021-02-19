В больнице скончался отец погибших дочерей в ДТП на севере Урала

В больнице скончался житель Нягани, который 7 февраля попал в ДТП со своей семьей по пути в Екатеринбург. В результате столкновения погибли две его дочери.

Восьмилетняя девочка скончалась на месте аварии, а её десятилетняя сестра в машине скорой помощи. Прощание с мужчиной состоится в Няганской церкви 20 февраля в субботу в 12 часов. Он ушел вслед за своими доченьками,написали родственники погибшего в соцсетях. Напомним, в ДТП на трассе Ивдель-ХМАО водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость, из-за этого он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Land Cruiser. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницы, а две его дочери погибли. В Свердловской области в ДТП на трассах погибли двое взрослых и два ребенка

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