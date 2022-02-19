Банкирше из Верхней Пышмы грозит до 6 лет тюрьмы за кредит в 400 тысяч

Сотрудница одного из банков Верхней Пышмы оформила на клиентку кредит без ведома свердловчанки. Обман вскрылся после того, как пострадавшей стали приходить напоминания о просроченных платежах. Общая сумма долга составила 400 тысяч рублей.

Правоохранители Верхней Пышмы вычислили мошенницу в кратчайшие сроки. Ей оказалась знакомая пострадавшей — сотрудница банка оформила кредит на 400 тысяч рублей, используя сканы документов свердловчанки. Злоумышленница перевела на неименную карту деньги, которые впоследствии обналичила, рассказали в УМВД по Екатеринбургу. Пострадавшая узнала об оформленном на нее займе только спустя месяц, когда ей начали приходить уведомления из банка о платежах по кредиту. Женщина обратилась в финансовую компанию, где и выяснила, что оформила кредит на 400 тысяч рублей. Банкирша призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Злоумышленнице грозит до 6 лет тюрьмы. Житель Каменска-Уральского продавал значки своего деда и стал жертвой мошенников

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