Банкирше из Верхней Пышмы грозит до 6 лет тюрьмы за кредит в 400 тысяч

Банкирше из Верхней Пышмы грозит до 6 лет тюрьмы за кредит в 400 тысяч
Банкирше из Верхней Пышмы грозит до 6 лет тюрьмы за кредит в 400 тысяч
Сегодня, 14:12ПроисшествияФото: pixabay
Сотрудница одного из банков Верхней Пышмы оформила на клиентку кредит без ведома свердловчанки. Обман вскрылся после того, как пострадавшей стали приходить напоминания о просроченных платежах. Общая сумма долга составила 400 тысяч рублей.

Правоохранители Верхней Пышмы вычислили мошенницу в кратчайшие сроки. Ей оказалась знакомая пострадавшей — сотрудница банка оформила кредит на 400 тысяч рублей, используя сканы документов свердловчанки. Злоумышленница перевела на неименную карту деньги, которые впоследствии обналичила, рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавшая узнала об оформленном на нее займе только спустя месяц, когда ей начали приходить уведомления из банка о платежах по кредиту. Женщина обратилась в финансовую компанию, где и выяснила, что оформила кредит на 400 тысяч рублей.

Банкирша призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Злоумышленнице грозит до 6 лет тюрьмы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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