Из-за желающих уехать в Россию жителей ДНР и ЛНР на границе образовались заторы

Из-за массовой эвакуации граждан двух независимых республик Донецка и Луганска в Россию, на границе утром в субботу, 19 февраля, образовался затор из машин. Как сообщает «Ростов.Газета», многокилометровые пробки тянутся от пограничных постов России вглубь республик.