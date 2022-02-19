Из-за желающих уехать в Россию жителей ДНР и ЛНР на границе образовались заторы

Из-за массовой эвакуации граждан двух независимых республик Донецка и Луганска в Россию, на границе утром в субботу, 19 февраля, образовался затор из машин. Как сообщает «Ростов.Газета», многокилометровые пробки тянутся от пограничных постов России вглубь республик.
При этом правоохранителей в Ростовской области перевели на усиленный режим работы.
Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации жителей республик из-за угрозы нападения Украины. Беженцы прибывают в Россию на границе в Ростовской области.