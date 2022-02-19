Мать 6-летней жертвы домогательств подростка из Екатеринбурга обжалует приговор

Мать 6-летней жертвы домогательств подростка из Екатеринбурга обжалует приговор
Мать 6-летней жертвы домогательств подростка из Екатеринбурга обжалует приговор
Сегодня, 12:38ПроисшествияФото: 1МI
Мать пострадавшей от домогательств подростка 6-летней девочки обжалует оправдательный приговор. 16-летний сын хозяйки частного детского сада из Екатеринбурга отказался от полиграфа и не был на оглашении приговора.

Прокуратура и потерпевшая по делу о насилии подростка над маленькой девочкой будут обжаловать приговор. 6-летняя дочь жительницы Екатеринбурга посещала частный детский сад, однако позднее выяснилось, что сын хозяйки дошкольного учреждения периодически залазил в кровать к малышке, трогал ее за интимные места и заставлял делать неприличные вещи, пишет Е1.

Судебные тяжбы идут второй год. Мать девочки пытается добиться справедливости, но родители обвиняемого подростка считают, что женщина только лишь завидует их успешному и материально обеспеченному ребенку.

Собеседница редакции поделилась, что обвиняемый не только отказался от полиграфа, но даже не явился на оглашение приговора.

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Екатеринбург
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