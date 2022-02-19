О причинах суицида экс-депутата в колонии Екатеринбурга рассказал его знакомый

Владимир Барыкин покончил с собой по причине сильного расстройства из-за произошедшего, рассказал Е1 один из знакомых экс-депутата.
По словам собеседника редакции, бывший народный избранник настаивал на том, что несовершеннолетняя добровольно общалась с ним. Во время следствия Владимир Барыкин находился под домашним арестом и надеялся на более мягкий приговор. После того, как судья приговорил его к 18 годам, экс-депутат почувствовал себя плохо и попал в больницу.
Суицид он совершил в стенах лечебницы ИК-2 в Екатеринбурге.
Напомним, Владимира Барыкина осудили за развратные действия (135 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (132 УК РФ).