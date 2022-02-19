О причинах суицида экс-депутата в колонии Екатеринбурга рассказал его знакомый

О причинах суицида экс-депутата в колонии Екатеринбурга рассказал его знакомый
О причинах суицида экс-депутата в колонии Екатеринбурга рассказал его знакомый
Сегодня, 11:27ПроисшествияФото: 1МI
Знакомый бывшего 70-летнего депутата Владимира Барыкина рассказали о причинах его суицида. Приговоренный к 18 годам за развратные действия с несовершеннолетней чиновник свел счеты с жизнью в колонии Екатеринбурга, так как переживал из-за произошедшего.

Владимир Барыкин покончил с собой по причине сильного расстройства из-за произошедшего, рассказал Е1 один из знакомых экс-депутата.

По словам собеседника редакции, бывший народный избранник настаивал на том, что несовершеннолетняя добровольно общалась с ним. Во время следствия Владимир Барыкин находился под домашним арестом и надеялся на более мягкий приговор. После того, как судья приговорил его к 18 годам, экс-депутат почувствовал себя плохо и попал в больницу.

Суицид он совершил в стенах лечебницы ИК-2 в Екатеринбурге.

Напомним, Владимира Барыкина осудили за развратные действия (135 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (132 УК РФ).

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
колонияисправительная колониясуицид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы