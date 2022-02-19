Житель Каменска-Уральского продавал значки своего деда и стал жертвой мошенников

Инцидент произошел во время продажи уральцем нагрудных значков деда. Житель Каменска-Уральского разместил объявление в сети, и спустя некоторое время с ним связались потенциальные покупатели, пишет «КП-Екатеринбург».
Клиенты уральца предложили оформить безопасную сделку через курьера — они отправили молодому человеку ссылку, перейдя по которой необходимо вводить данные своей карты. При этом покупатели заверили пострадавшего, что уже осуществили оплату через сайт.
Неустановленный сообщил, что через сайт уже осуществил оплату, а для подтверждения сделки и получения денежных средств, аферист отправил ссылку, пройдя по которой, продавец ввел данные своей банковской карты и код, рассказали изданию в МО МВД «Каменск-Уральский».
В итоге у продавца списали 6 тысяч с банковской карты. Парень сообщил об этом клиентам, однако те заверили пострадавшего, что произошел сбой в приложении банка, а позднее злоумышленники перестали выходить на связь.
По факту заявления свердловчанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».