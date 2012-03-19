За три дня в Нижнем Тагиле под колеса попали три пешехода

В пятницу утром произошло ДТП у здания администрации. Водитель ВАЗ-21100на перекрестке пр. Строителей - ул. Пархоменко наехал на женщину. Онапереходила дорогу по пешеходному переходу. С сотрясением мозга пешеходгоспитализирована в травмотделение ДЦГБ.

В этот же день в ДТП попала еще одна женщина-пешеход. У дома №35 поЧерноисточинскому шоссе на нее наехала «Волга». Женщина 1960 г.р.госпитализирована с переломом ключицы и ушибом грудной клетки.

В воскресенье ДТП с участием пешехода произошло на Вагонке. В 11:10водитель автомобиля ВАЗ-21099 у дома №16 по ул. Зари допустил наезд намужчину, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.Пешеход, мужчина 1952 г.р., с черепно-мозговой травмой и сотрясениеммозга госпитализирован в ЦГБ №1.