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Жительница Верхней Салды обманывала тагильских пенсионеров: она оформляла на них кредиты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Верхней Салды обманывала тагильских пенсионеров: она оформляла на них кредиты

19 марта 2014, 13:40Происшествия
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