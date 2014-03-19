Жительница Верхней Салды обманывала тагильских пенсионеров: она оформляла на них кредиты

Разбирательством в данном деле занялись участковые уполномоченные полиции, они разговаривали со всеми пострадавшими. В итоге полицейским удалось установить обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, всех этих людей объединяет одно – в разное время они побывали в торговой точке «Игроленд», где проводилась презентация аппаратов, реструктурирующих воду. Потенциальные клиенты оставляли свои контактные данные и копии паспортов для дальнейшей работы с ними. Кстати, один такой аппарат стоит больше 80 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники установили, что некая 35-летняя жительница Верхней Салды, работающая кредитным экспертом в фирме, имела доступ к ксерокопиям паспортов. Так, она незаконно оформляла кредиты, суммы которых достигали более 150 тысяч рублей. Кроме того, по условиям банка, за каждый оформленный кредит полагалось вознаграждение, зависящее от суммы кредита. В среднем, с каждого кредитного договора женщина забирала себе по 3-4 тысячи рублей.

Женщина призналась в совершенных действиях. В настоящее время в отношении нее возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации по 88 эпизодам. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась, имеет на иждивении двух малолетних детей. Мерой пресечения ей избрана подписка о невыезде сообщает майор полиции Светлана Волосникова, заместитель начальника отдела дознания ОП №17.