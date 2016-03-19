В Нижнем Тагиле оштрафовали кафе за использование пиратской музыки

Сотрудники надзорного ведомства совместно с представителем Российского авторского общества наведались в кафе «Якуми» на улице Зари. Во многих кафе для создания атмосферы играет музыка, не было исключением и это. Прослушав несколько звучащих в кафе иностранных песен, они попросили персонал предъявить договор с правообладателем на использование этих музыкальных записей. Когда выяснилось, что такого договора нет, они составили акт проверки, сообщило ИА «Все новости».