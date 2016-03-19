В Нижнем Тагиле оштрафовали кафе за использование пиратской музыки
19 марта 2016, 13:40ПроисшествияДенис Таратонов
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Не только торренты страдают от закона о соблюдении авторских прав. Накануне одно кафе Нижнего Тагила было оштрафовано за незаконное использование музыкальных композиций.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники надзорного ведомства совместно с представителем Российского авторского общества наведались в кафе «Якуми» на улице Зари. Во многих кафе для создания атмосферы играет музыка, не было исключением и это. Прослушав несколько звучащих в кафе иностранных песен, они попросили персонал предъявить договор с правообладателем на использование этих музыкальных записей. Когда выяснилось, что такого договора нет, они составили акт проверки, сообщило ИА «Все новости».
Так как музыка использовалась в коммерческих целях, было заведено административное дело. Суд обязал владельца тагильского кафе выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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