43-летняя похитительница иномарки разыскивается полицейскими Нижнего Тагила (ФОТО)

Уголовное дело против Кащеевой Анжеллы Вячеславовны было возбуждено по факту мошенничества в крупном размере.

Сообщается, что женщина в мае 2015 года умышленно похитила автомобиль Renault, воспользовавшись доверием владельца. Ущерб был оценен в 400 тысяч рублей.

Есть вероятность, что женщина могла выехать за пределы Нижнего Тагила, передает пресс-служба МВД по региону.