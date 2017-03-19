43-летняя похитительница иномарки разыскивается полицейскими Нижнего Тагила (ФОТО)
19 марта 2017, 09:15Происшествия
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Правоохранители Нижнего Тагила разыскивают 43-летнюю женщину, которая подозревается в хищении автомобиля.
Сюжеты: Екатеринбург
Уголовное дело против Кащеевой Анжеллы Вячеславовны было возбуждено по факту мошенничества в крупном размере.
Сообщается, что женщина в мае 2015 года умышленно похитила автомобиль Renault, воспользовавшись доверием владельца. Ущерб был оценен в 400 тысяч рублей.
Есть вероятность, что женщина могла выехать за пределы Нижнего Тагила, передает пресс-служба МВД по региону.
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