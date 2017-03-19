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Подозреваемый в хищении 600 рублей тагильчанин может сесть в тюрьму на 10 лет за разбой с применением оружия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подозреваемый в хищении 600 рублей тагильчанин может сесть в тюрьму на 10 лет за разбой с применением оружия

19 марта 2017, 14:40Происшествия
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