Спящий таксист чуть не погиб в машине: в Екатеринбурге сгорел автомобиль такси Lada Priora (ФОТО)

19 марта в уральской столице произошел пожар, в котором согрела машина Lada Priora. В это время в салоне авто находился водитель: в это время он спал.

Почувствовав запах гари, мужчина проснулся, но выйти через дверь он не мог: от возгорания заклинило сигнализацию, и дверь оказалась заблокированной. В последний момент водителю удалось покинуть горящий автомобиль, выбравшись через окно.

Когда на место происшествия приехали по вызову пожарные, автомобиль практически полностью выгорел.

Как сообщает Е1.RU, водитель после случившегося был в шоке. Он приехал в Екатеринбург на заработки, автомобиль он взял в компании работодателя в аренду. К тому же, он был не застрахован. Мужчина считает, что сейчас ему придется выплачивать причиненный материальный ущерб.

Фото: Е1.RU