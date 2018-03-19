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6 700 жителей Новокузнецка остались без электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ ЕВРАЗа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 700 жителей Новокузнецка остались без электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ ЕВРАЗа

19 марта, 17:20Происшествия
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