Два человека погибли в ДТП на заснеженной трассе возле Екатеринбурга (ФОТО)

Вечером 18 марта 34-летний водитель Nissan, подъезжая к Екатеринбургу и не справившись с управлением на заметенной трассе, выехал на встречную полосу. На встречке автомобиль врезался в Chery. Пассажир и водитель Nissan скончались на месте.

33-летний водитель Chery и его пассажир после столкновения с переломами и ушибами доставлены в больницу.

В аварии также пострадала водитель другой машины — на иномарку под управлением 37-летней женщины отлетели столкнувшиеся автомобили. Кроме того, отлетевшие после аварии осколки повредили проезжавший мимо Mitsubishi, пишет «Наша газета».

Фото УГИБДД по Свердловской области