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Два человека погибли в ДТП на заснеженной трассе возле Екатеринбурга (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека погибли в ДТП на заснеженной трассе возле Екатеринбурга (ФОТО)

19 марта, 10:40Происшествия
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