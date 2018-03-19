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Грабили «ювелирные» с участием полицейского: свердловская банда осуждена на 45 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грабили «ювелирные» с участием полицейского: свердловская банда осуждена на 45 лет

19 марта, 22:00Происшествия
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