Массовое ДТП с трамваем и тяжелой техникой произошло на Победы в Нижнем Тагиле (ФОТО)
19 марта, 16:25ПроисшествияИрина Анисимова
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Массовое ДТП с участием двух автомобилей, микроавтобуса, трамвая и тяжелой техники произошло на улице Победы в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария случилась недалеко от перекрестка улиц Победы и Пархоменко. Автобус «ПАЗ» оказался на трамвайных рельсах. Также на рельсах на пути трамвая оказалась иномарка. В центре ДТП оказались и снегоуборочные машины, которые расчищали проезжую часть после обильного снегопада.
Ребята, ищите пути объезда. Пробка, месиво сообщил участник движения по улице Победы.
На дороге образовалась пробка, которая растянулась до перекрестка с проспектом Мира. Движение трамваев также было блокировано из-за застрявшего на рельсах автомобиля.
Грейдер пытался помочь, поскольку был рядом, чтобы автобус смог выскочить с рельсов заметил очевидец.
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К обеду движение по улице Победы было восстановлено.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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