Массовое ДТП с трамваем и тяжелой техникой произошло на Победы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Авария случилась недалеко от перекрестка улиц Победы и Пархоменко. Автобус «ПАЗ» оказался на трамвайных рельсах. Также на рельсах на пути трамвая оказалась иномарка. В центре ДТП оказались и снегоуборочные машины, которые расчищали проезжую часть после обильного снегопада.

Ребята, ищите пути объезда. Пробка, месиво сообщил участник движения по улице Победы.

На дороге образовалась пробка, которая растянулась до перекрестка с проспектом Мира. Движение трамваев также было блокировано из-за застрявшего на рельсах автомобиля.

Грейдер пытался помочь, поскольку был рядом, чтобы автобус смог выскочить с рельсов заметил очевидец.

К обеду движение по улице Победы было восстановлено.