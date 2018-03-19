Подозреваемый в краже житель Нижнего Тагила был задержан на избирательном участке

Житель Нижнего Тагила, подозреваемый в краже, был задержан на одном из избирательных участков Тагилстроевского района. Мужчина пришел проголосовать и его узнал сотрудник полиции, дежуривший на участке в день выборов.

В редакцию TagilCity.ru написала тагильчанка о краже кошелька из ее сумочки на рабочем месте. По ее словам, пост она распространила в надежде вернуть документы, которые находились в этом же кошельке. К информации о происшествии было прикреплено изображение подозреваемого, сделанное с камер видеонаблюдения.

Помогите пожалуйста: у меня украли кошелёк на работе в офисе из сумки, вот этот мужчина на фото, в районе управления НТМК (здание УКС, 1 этаж), в кошельке находились мое водительское удостоверение, пропуск, полис ОМС мой и дочери, деньги и карты. Вдруг кто то из знакомых находил на улице кошелёк, думаю его просто выкинули после того как деньги вытащили. Или кто-то знает этого типа просила о помощи тагильчанка.

Пострадавшая тагильчанка написала заявление в полицию. Вечером 18 марта ей стало известно, что мужчина, которого зафиксировала камера, задержан.

Насколько мне известно, задержан он был вчера, 18 марта. Задержали его вроде на Руднике, куда он пришел на избирательный участок голосовать. Заметил его участковый, который работал на избирательном участке и узнал по распространенному фото с камер видеонаблюдения рассказала жительница Нижнего Тагила.

В УВД Нижнего Тагила сообщили, что на одном из избирательных участков в районе Рудника имени 3 Интернационала бдительные полицейские обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на подозреваемого. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

На одном из избирательных участков в районе Рудника имени 3 Интернационала бдительные полицейские обратили внимание на мужчину, похожего по приметам. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления аналогичного характера уроженец села Покровское 1979 года рождения, который освободился из мест лишения свободы в октябре прошлого года. Постоянного места работы не имеет. Подозреваемый дал признательные показания в совершенных преступлениях, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», 19 марта. 2018 г.

В настоящее время по двум фактам краж возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, которые, возможно, пострадали от преступных посягательств этого мужчины, обратиться с заявлением в отдел полиции № 19, либо позвонить по телефону 02.