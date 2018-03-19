Штормовой ветер в Екатеринбурге раскачал светофор и уронил рекламный щит (ВИДЕО)
19 марта, 20:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за штормового ветра 19 марта в Екатеринбурге упал рекламный щит на ул. Викулова и раскачался светофор на пер. Мехренцева - Краснолесья.
Сюжеты: Екатеринбург
19 марта в Свердловской области действует штормовое предупреждение.
На перекрестке Мехренцева - Краснолесья в Екатеринбурге сильный ветер раскачал светофор, а на пер. Викулова - Металлургов упал рекламный щит, сообщает Е.1.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей