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22-летняя жительница Нижних Серег умерла через два дня после родов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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22-летняя жительница Нижних Серег умерла через два дня после родов

Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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