22-летняя жительница Нижних Серег умерла через два дня после родов

Как сообщают родственники умершей, на последнем триместре у девушки наблюдалась угроза преждевременных родов, ей наложили швы на матку. ПДР была поставлена на 3 марта. 25 февраля девушку пригласили на снятие швов, но вместо этого отправили на роды.

Роженица писала мужу в смс, что врачи сообщили, что в этот день она точно родит, если родовая деятельность не начнется, будет назначена стимуляция.

В 5 утра жительница Нижних Серег родила, после этого, по словам родственников, у нее дважды останавливалось сердце, была обильная кровопотеря. Мама погибшей рассказала, что у девушки возникли проблемы на последнем этапе родов, у нее не отходила плацента. У девушки произошел выворот матки, и она впала в кому от болевого шока, пишет Е1.

В 8 утра был вызван вертолет медицины катастроф, госпитализировать в Екатеринбург девушку не стали из-за тяжелого состояния, она была прооперирована на месте.

Пациентка скончалась спустя двое суток после родов, так и не придя в сознание. Медицинские документы родственникам пациентки не отдали. Причиной смерти, по предварительной информации, явился «шок матери во время родов или после родов», сообщают родные роженицы.

Помимо этого, лечение потребовалось девочке, которую родила погибшая, у ребенка во время родов повредили позвонок.