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Беременная женщина пострадала при падении ледяной глыбы в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Беременная женщина пострадала при падении ледяной глыбы в Екатеринбурге

Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: E1.RU
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