Беременная женщина пострадала при падении ледяной глыбы в Екатеринбурге

19 марта на улице Горького, 31 в Екатеринбурге с крыши дома на беременную женщину свалилась ледяная глыба. У происшествия имеются два очевидцы, которые рассказали подробности произошедшего. Со слов одного из них, женщина потеряла сознание.

Без сознания она пробыла, наверное, минуты три. Потом очнулась. Это все было еще до прибытия скорой. Льдина задела ее по касательной, по голове, плечу и ноге. На ботинке осталась вмятина от глыбы,рассказал очевидец по имени Владимир.

Пострадавшую доставили в 24-ю больницу, где её обследовали медики.

У пациентки подозрения на черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей и конечностей. Угрозы прерывания беременности в настоящий момент нет,сообщил источник в медицинском учреждений.

В правоохранительных органах пояснили, что планируют начать проверку инцидента после поступления информация от СМИ, сообщает E1.ru

Пока сообщения из медучреждения и от пострадавшей в полицию не поступали, но информация, полученная от СМИ, зарегистрирована, и будет проведена соответствующая проверка,отметили представители пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге ледяные глыбы уже падали на пенсионерку, коляску с ребёнком и детей. Последним пострадавшим оказалась 72-летняя женщина-дворник.