Под Нижним Тагилом в аварии с грузовиком погиб водитель легкового авто
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: Сергей Коперкин Центр защиты населения
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Сегодня, 19 марта, в трех километрах от деревни Покровка под Нижним Тагилом произошла авария. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщает центр защиты населения Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Вызов в экстренную службу поступил в 14:30. Под деревней Покровка столкнулись Лада 2112 и грузовая машина. Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП.
Водителя легкового авто вырезали с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования,сообщил TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.
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