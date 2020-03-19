В Екатеринбурге задержана банда сутенеров

По словам инсайдера, преступной деятельностью банда занималась на протяжении нескольких лет. На сегодняшний день на нее работали около 100 девушек. При этом часть из них насильно заставляли заниматься проституцией.

Также банда боролась с конкурентами — поджигались автомобили, избивались люди. Волна из таких преступлений прокатилась в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородах в конце 2019 — начале 2020 года.