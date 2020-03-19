В Екатеринбурге задержана банда сутенеров

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В Екатеринбурге сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали преступную группу, которая контролировала рынок проституции, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам инсайдера, преступной деятельностью банда занималась на протяжении нескольких лет. На сегодняшний день на нее работали около 100 девушек. При этом часть из них насильно заставляли заниматься проституцией.
Также банда боролась с конкурентами — поджигались автомобили, избивались люди. Волна из таких преступлений прокатилась в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородах в конце 2019 — начале 2020 года.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отказался от комментариев по данному делу, пояснив, что это нужно в интересах следствия.
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