«Абсолютно бесполезно»: тагильский «Водоканал» онлайн сообщает УК о выполнении заявок

«Водоканал-НТ» создал онлайн-систему по приему заявок на прочистку колодцев для ускорения взаимодействия с управляющими компаниями Нижнего Тагила. В управляющих организациях в беседах с редакцией отмечают, что данная система не помогает быстрее решать проблемы тагильчан.

Администрации районов попросили управляющие компании Нижнего Тагила обеспечить содействие по подключению к системе чата, где будут приниматься заявки по вопросам канализирования. Для жителей это бесполезно. Данная система обрабатывает заявки от управляющих компаний в адрес «Водоканала». Раньше мы такие заявления по почте передавали, рассказали TagilCity.ru в УК «Красный Камень». В чате принимаются заявки и отмечается статус выполнения — сделана или нет. Система функционирует уже три недели, уточнили в УК. Решение направлено на взаимодействие УК и ресурсоснабжающей компании. Она создана, чтобы исполнитель мог быстрее реагировать. Администрация города, в данном случае, выступает в качестве информатора управляющих компаний о подключении к данному решению, рассказали редакции в пресс-службе мэрии. В телефонограмме также указан номер сотрудника, который занимается подключением к системе управляющих компаний. На момент публикации по данному номеру на неоднократные звонки редакции не отвечали. В другой управляющей организации, попросившей не раскрывать название, редакции рассказали, что не видят смысле в введении такой схемы действий. Абсолютно бесполезная система. В программе отображается статус заявки и всё. Стоило ли на это тратить время и средства, когда у «Водоканала» и так проблем хватает? сообщил сотрудник УК. Напомним, 21 января 2021 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание, на котором директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран заявил, что возрастает количество заявок о коммунальных авариях. По его словам, помимо выездов на заявки специалисты проводят профилактические работы на сетях. Кроме того, директор отметил, что жильцы часто используют канализационную сеть с нарушениями, это приводит к блокированию сточных вод, а затем к затоплению коллекторов и подвалов жилых домов. В Нижнем Тагиле возросло количество коммунальных аварий

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