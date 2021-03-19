Адвокаты виновника смертельного ДТП на Малышева оспорили приговор

Адвокаты виновника смертельного ДТП на Малышева оспорили приговор

Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: E1.RU
Апелляционная жалоба от адвокатов Владимира Васильева, которого осудили за смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге, поступила в Ленинский районный суд.

Адвокаты молодого человека уверяли суд в том, что за рулем Васильев был трезв и его несправедливо осудили за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В результате в Свердловском областном суде будут рассмотрены несколько апелляций: от адвокатов Владимира Васильева и от родственников погибших в аварии двух мужчин.

Напомним, родные погибших планировали добиться приговора в 20 лет колонии строгого режима, а также компенсации морального вреда в сумме 14 миллионов рублей. Ранее Владимир Васильев получил 9 лет и 3 месяца колонии общего режима.

Сюжеты:
Екатеринбург
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