Адвокаты виновника смертельного ДТП на Малышева оспорили приговор

Апелляционная жалоба от адвокатов Владимира Васильева, которого осудили за смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге, поступила в Ленинский районный суд.

Адвокаты молодого человека уверяли суд в том, что за рулем Васильев был трезв и его несправедливо осудили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В результате в Свердловском областном суде будут рассмотрены несколько апелляций: от адвокатов Владимира Васильева и от родственников погибших в аварии двух мужчин. Напомним, родные погибших планировали добиться приговора в 20 лет колонии строгого режима, а также компенсации морального вреда в сумме 14 миллионов рублей. Ранее Владимир Васильев получил 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. «Минимум 20 лет»: родные жертв ДТП на Малышева хотят обжаловать приговор Васильеву

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