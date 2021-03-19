Экс-спецназовец признан виновным в шантаже 19-летного юноши в Нижнем Тагиле

Бывший снайпер из спецподразделения получил два года условно за шантаж жителя Нижнего Тагила. Также по делу проходит титулованный боксер.

Суд признал виновным бывшего бойца спецназа и назначил ему два года условно с испытательным сроком два года, пишет АН «Между строк». Дело боксера вынесено в отдельное производство. Известно, что он является воспитанником СШОР «Спутник». Его зовут Дмитрий Фоминых. В 2015 году он был капитаном юношеской сборной России по боксу, в 2017 получил «бронзу» на международном турнире. В октябре 2020 года он стал лучшим на первенстве УрФО. Напомним, происшествие случилось в ноябре 2020 года. К 19-летнему молодому человеку подошли двое мужчин в Нижнем Тагиле. Бывший снайпер представился сотрудником полиции и показал удостоверение ветерана. Обвиняемые заподозрили юношу в употреблении наркотиков. На следующий день мужчины увезли жертву в лес и угрозами заставили написать его расписку на 40 тысяч рублей. 13 ноября спецзназовец и боксёр были задержаны сотрудниками полиции в момент передачи денежных средств. В Нижнем Тагиле титулованного боксера и экс-спецназовца подозревают в вымогательстве

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