Экс-спецназовец признан виновным в шантаже 19-летного юноши в Нижнем Тагиле

Экс-спецназовец признан виновным в шантаже 19-летного юноши в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Бывший снайпер из спецподразделения получил два года условно за шантаж жителя Нижнего Тагила. Также по делу проходит титулованный боксер.

Суд признал виновным бывшего бойца спецназа и назначил ему два года условно с испытательным сроком два года, пишет АН «Между строк».

Дело боксера вынесено в отдельное производство. Известно, что он является воспитанником СШОР «Спутник». Его зовут Дмитрий Фоминых. В 2015 году он был капитаном юношеской сборной России по боксу, в 2017 получил «бронзу» на международном турнире. В октябре 2020 года он стал лучшим на первенстве УрФО.

Напомним, происшествие случилось в ноябре 2020 года. К 19-летнему молодому человеку подошли двое мужчин в Нижнем Тагиле. Бывший снайпер представился сотрудником полиции и показал удостоверение ветерана. Обвиняемые заподозрили юношу в употреблении наркотиков. На следующий день мужчины увезли жертву в лес и угрозами заставили написать его расписку на 40 тысяч рублей. 13 ноября спецзназовец и боксёр были задержаны сотрудниками полиции в момент передачи денежных средств.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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